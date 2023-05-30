ريال مدريد يتحدث عن "صفقة برازيلية" لتعويض بنزيما

ويسعى أنشيلوتي لضم بديل للاعبه الفرنسي كريم بنزيما، في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل ماريانو دياز، الذي لم يقدم أي مردود إيجابي، منذ انضمامه للفريق.وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن أنشيلوتي طلب التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، في الميركاتو الصيفي المقبل.وأضاف التقرير، أن أنشيلوتي عقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، وأخبره برغبته في ضم ريتشارليسون لتعزيز هجوم الفريق.وكانت تقارير قد أكدت وجود مفاوضات من جانب ريال مدريد مع إسبانيول، لضم المهاجم الإسباني خوسيلو ماتو، بعد هبوط الفريق الكتالوني لدوري الدرجة الثانية.لكن وعلى ما يبدو أن أنشيلوتي يسعى لاستغلال وضع ريتشارليسون في صفوف السبيرز، لضمه للميرنجي في الصيف.ولم يقدم ريتشارليسون، المستوى المنتظر مع توتنهام هذا الموسم، وبالتالي فإن رحيله لن يشكل أزمة للنادي الإنجليزي.