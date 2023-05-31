خلال الحرب الفلسطينية.. "إسرائيل" تنكر خسائر قواتها: جنودنا لا يموتون

في عملية الثأر من الحرية، أطلق المقاتلون الفلسطينيون أكثر من 1500 صاروخ، مستهدفين ما يقرب من 80 مدينة وبلدة. وقد أصابت بعض هذه الصواريخ أحياء مزدحمة في أشكلون وتل أبيب والرملة، مسببة دمارا كبيرا.وعلى الرغم من ورود أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، حيث وصف شهود عيان مشاهد دمار شامل ، فإن الصورة الوحيدة المنشورة كانت صورة أحد المتوفين في مستوطنة ريحوفوت الواقعة جنوب تل أبيب. في أعقاب وقف إطلاق النار بوساطة مصرية ، اعترفت إسرائيل رسميًا بقتل مستوطن يهودي وعامل أجنبي ، وزعمت إصابة 74 آخرين.قبل شهر واحد فقط من المعركة ، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية عن اعتراف إسرائيل المتأخر - بعد تسع سنوات - بمقتل أربعة ضباط إسرائيليين في عملية عام 2014 نفذتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.وفي ذلك الوقت، تسلل مقاتلو الكتائب إلى موقع بالقرب من مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة عبر نفق بطول 3 كيلومترات، وبينما زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في البداية أن جنودها حيدوا جميع المهاجمين الاثني عشر، إلا أنها لم تكشف عن أي إصابات بين صفوفها.إعادة النظر في الحقيقةفي 20 أبريل 2023 ، كشفت قناة 12 الإسرائيلية عن معلومات جديدة عن وفاة الضباط الأربعة: أفادت أن كتائب القسام كانت تعتزم خطف الجنود ، الأمر الذي دفع قيادة فرقة غزة للجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ توجيه حنبعل الإسرائيلي المثير للجدل . الحكم العسكري الذي يفرض قتل جنودها بدلاً من السماح لهم بأن يؤخذوا كأسرى.أثار الكشف الذي أذاعته القناة الإسرائيلية من جديد جدلاً طويلاً حول رفض تل أبيب الاعتراف بخسائرها البشرية من عمليات المقاومة الفلسطينية ، ولا سيما بين أفرادها العسكريين. لقد ماتت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الترويج لفكرة خصومها أن جنودها لا يموتون في الحرب.ومن الأمثلة المؤثرة على هذا الإنكار العملية الاستشهادية التي نفذها المقاوم أحمد قصير في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 في مقر الحاكم العسكري في مدينة صور بجنوب لبنان. حتى الآن ، لم تعترف إسرائيل رسميًا بأن القصف أودى بحياة 141 من جنودها.بعد مرور عقود ، استمرت إسرائيل في إرجاع الانفجار كذباً إلى تسرب غاز أو خطأ هيكلي أدى إلى انهيار المبنى ، "على الرغم من الأدلة المقنعة على أنه كان ، في الواقع ، أول تفجير انتحاري في المنطقة" ، أشارت صحيفة هآرتس الأسبوع الماضي فقط.تم الكشف عن حادثة أخرى رفيعة المستوى في تقرير خاص صادر عن The Cradle في عام 2021 ، كشف فيه مصدر أمني إقليمي رفيع أن عملية مستهدفة نفذت في أربيل بالعراق قتلت قائدين أمريكيين وإسرائيليين رداً على اغتيال فيلق القدس الإيراني. اللواء قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.ومع ذلك ، زعم كل من الأمريكيين والإسرائيليين أن مقتل كبار ضباطهم كان "غير متعلق بالقتال" - وليس في أربيل. يُقال إن الكولونيل الإسرائيلي شارون أسمان ، البالغ من العمر 42 عامًا ، وهو مقاتل قاتل في كل من غزة ولبنان وتولى قيادة لواء مشاة ناحال قبل أيام فقط من وفاته ، توفي في إسرائيل بعد انهياره خلال جولة تدريبية. .إنكار تل أبيب المستمر والمعلومات المضللة بشأن خسائر قواتها لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، اضطرت إسرائيل إلى إعادة فتح التحقيق في عملية صور. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش ووكالة المخابرات الشين بيت "سيعيدان التحقيق في كارثة صور الأولى باستخدام تكنولوجيا جديدة" ، مضيفة أنه تم إعادة فتح الحادث "احتراما للسقوط [كذا] وسعيا وراء الحقيقة . "في عام 2019 ، كشف الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ، عن تفاصيل جديدة حول مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا على يد وحدة الكوماندوز البحرية شايتيت 13 في كمين نصب عام 1997 في بلدة الأنصارية جنوب لبنان.كانت عائلات الجنود القتلى غاضبة وطالبت بمحاسبة قادة العملية العسكرية الإسرائيلية الفاشلة - التي أطلق عليها اسم ويلو سونغ -. ودحضوا بشدة مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن "الكارثة" نجمت عن خطأ فني في العبوات الناسفة للجنود."غير متعلق بالقتال"على الرغم من السيطرة الشبيهة بالرذيلة على المعلومات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي ، يستمر حدوث زلات اللسان بين الحين والآخر ، مما يكشف عن خسائر بشرية ظلت لفترة طويلة طي الكتمان. في مايو 2022 ، كشف وزير الأمن الداخلي الأسبق ، عمر بارليف ، عن مقتل الضابط باراك شرابي من وحدة صيرة متكال في عملية أمنية في سوريا عام 1984 ، على عكس مزاعم السلطات بأنه توفي في حادث سيارة.في زلة سابقة أخرى ، بينما هنأ بارليف حرس الحدود الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي على نجاحهم في قتل المقاتلين الفلسطينيين في جنين ، أرسل بارليف تعازيه لعائلات الجنود الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في العمليات. كانت مشكلته هي أن الجيش الإسرائيلي لم يعترف سوى بضربة واحدة في المعركة ، وهي إصابة قائد وحدة اليمام الخاصة الذي زعم أنه "أصيب" فقط.أنور صالح ، الخبير في الشؤون الإسرائيلية ، يقول إن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية قديمة وتنطبق على كل مواجهات تل أبيب على مستوى المنطقة. على سبيل المثال ، يشير إلى الكشف عن الأرشيف الإسرائيلي لعام 2021 الذي كشف أن العدد الفعلي للقتلى من الهجمات الصاروخية العراقية عام 1991 على إسرائيل كان يقارب خمسة أضعاف العدد المعلن رسميًا.أثناء حرب الخليج ، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ثلاثة أشخاص في ضربات صاروخية ، كشفت وسائل الإعلام العبرية يديعوت أحرونوت في عام 2021 أن 14 إسرائيليًا لقوا حتفهم في القصف. كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عن الضربات:يجب التعامل بحذر مع الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية. قال الصحفيون المقيمون في إسرائيل لـ MEW (ميدل إيست ووتش) إن الأرقام التي قدمتها السلطات تغيرت أثناء الحرب دون سبب واضح. المجاميع الجارية الصادرة عن هيئات مختلفة ... غالبًا ما كانت متباينة مع بعضها البعض ، ولا يزال يتعذر التوفيق بينها بشكل كامل ".يعزو صالح سياسة السرية التي تنتهجها تل أبيب إلى التأثير النفسي لأعداد القتلى هذه على المجتمع الإسرائيلي. يقول المهد :“إسرائيل حساسة للغاية تجاه الاعتراف بالخسائر البشرية ، لذلك أسست نظامًا إعلاميًا شديد الانضباط وخاضعًا تمامًا لرواية الجيش. يجب أن يعتاد الجنود على سماع عبارة: "أكمل المهمة وعاد إلى منزله بسلام" من أجل الحفاظ على ثقة المجتمع في المؤسسة الأمنية ".أصبح هذا السلوك موضع سخرية من خلايا المقاومة المسلحة الجديدة في الضفة الغربية. تصريحات مجموعات مثل عرين الأسد ولواء جنين تؤكد وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية ، وتهكم بها بكل صدق:"وليعلن العدو [إسرائيل] عن وفاته في حوادث طرق وسقوط من الأشجار ومغامرات في تسلق جبال نيبال".التلاعب بالوسائطمسح سريع لوسائل الإعلام الإسرائيلية يكشف عن مجموعة من الضحايا من الجنود في "حوادث". في عام 2017 ، على سبيل المثال ، أفادت القناة 7 الإسرائيلية بمقتل ستة جنود في ظروف مختلفة في شهر يونيو وحده.وشملت تلك الحوادث انقلاب المركبات ، والوفيات المفاجئة أثناء التدريب ، وسوء استخدام الأسلحة ، والانتحار. وبالمثل ، سُجلت في عام 2016 ، عشرة حوادث مماثلة تورط فيها جنود ، معظمها في هضبة الجولان السورية المحتلة.في عام 2021 ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط المخابرات يهودا كوهين على يد "مسلحين مجهولين" في المكسيك. بعد بضعة أسابيع ، زعمت وسائل إعلام إقليمية أخرى أنه توفي في هجوم إيراني على مركز للموساد في كردستان العراق ، قُتل وجُرح خلاله العديد من الضباط الإسرائيليين.في عام 2022 ، أفاد السلك الصحفي الإسرائيلي عن مقتل ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب في يامام ، نيكولاي وودوبينكو ، الذي شارك في عمليات ضد مقاتلي المقاومة في الضفة الغربية ، في حادث سيارة في القدس.خلال خمسة أيام من الانتقام للعملية الحرة وما تلاها مباشرة - 10-17 مايو - كانت هناك زيادة في عدد الإصابات "العرضية" للقوات الإسرائيلية.وشمل ذلك حادث سيارة بالقرب من مستوطنة جفعات زئيف نتج عنه مقتل ثلاثة أشخاص ، وسقوط شخص من شرفة في أشدود ، وعثور على جثتين في مستوطنتي بني باراك وحولون ، وسائق دراجة نارية قتل في حادث سيارة في مستوطنة نتيفوت ، وتحطم طائرة . في الجليل الأعلى ، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين ، وتسرب غاز في أحد مطاعم بئر السبع نتج عنه وفاة وتسعة إصابات.وبحسب أيمن الرفاتي ، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ، فإن هذه الحوادث تحمل مؤشرات خطيرة على أن المقاومة ألحقت خسائر بشرية كبيرة بين الجنود والمستوطنين على حد سواء. يشرح لـ The Cradle :وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن نشهد مع كل تصعيد ارتفاعًا في عدد ضحايا مثل هذه الحوادث. إسرائيل تغذي خسائرها البشرية بالتنقيط وسط رقابة مشددة. إن الاعتراف بالخسائر التي سببتها المقاومة سيثير الشكوك حول فعالية أنظمة الدفاع التي أنفقت عليها المؤسسة الأمنية مليارات من أموال دافعي الضرائب ".إسقاط صورة خاطئةمنذ 75 عامًا ، عملت إسرائيل على ترسيخ الصورة القوية لجيشها ، في أذهان مواطنيها ومعارضيها ، باعتباره "إلهًا يقدر أن يقتل من يشاء دون أن يخدش" ، كما يقول حسن عبده ، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. المهد :وعادة ما تكون الخسائر البشرية التي تعلن عنها المؤسسة الأمنية ملزمة لمئات المؤسسات الإعلامية ، ويسمح لها بالعمل أساسًا وفق هذه القاعدة. تأتي حصيلة القتلى دائمًا من مصدر واحد ، ولا يشكك أحد في ذلك ".يعزو عبده ذلك إلى الحفاظ على صورة الجندي الإسرائيلي الذي لا يقهر "الذي لا يقع ضحية لخصم بدائي ضعيف". ويضيف أن هذه "إحدى الركائز الأساسية للمشروع الصهيوني القائم على الأمن الثلاثي ، والهجرة ، والاستيطان".ومع ذلك ، كانت القدرة على إخفاء الخسائر ضعيفة نسبيًا في السنوات الأخيرة مع النمو السريع لوسائل التواصل الاجتماعي. خلال حرب 2014 انتشرت عشرات مقاطع الفيديو للدمار الذي خلفته القصف الصاروخي على عدد من المدن الإسرائيلية ، ما دفع محللين عسكريين إسرائيليين إلى اتهام الحكومة والجيش بالكذب بشأن عدد الخسائر البشرية.مع التأثير المتزايد لتغطية وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التدقيق الخارجي ، يصبح إخفاء الحقائق حول مدى هذه الخسائر أمرًا صعبًا بشكل متزايد.إن نفي تل أبيب المشكوك فيه ، إلى جانب العدد غير المتناسب للقتلى الفلسطينيين في هذه الصراعات ، يسلط الضوء على الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن الحقيقة غالبًا ما تصبح أول ضحية في أوقات الحرب.