الدفاع الروسية تدمر آخر سفينة حربية أوكرانية

وأضافت الوزارة في بيانها: "في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، "يوري أوليفرينكو".وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".وأردف البيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العمليةوبحسب البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات عسكرية، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "إم آر إس غراد".وقالت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، تم إيقاف 3 مجموعات استطلاع وتخريب وتم تدمير مركبتين مصفحتين و4 شاحنات".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4390 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9345 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى 1103 راجمات صواريخ 4946 مدافعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10574 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.