الجيش السوداني يعلق محادثات جدة

وقالت القيادة في بيان: "قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".وكان طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، قد وقعا بداية شهر أيار الجاري في السعودية، على إعلان "جدة"، وهو اتفاق مبادئ أولي للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، والتأكيد على "حماية المدنيين"، واحترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، حيث أكد مسؤولون أميركيون أنه ليس اتفاقا على وقف إطلاق النار.