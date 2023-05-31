السعودية تعلن عن إحصاء السكان والنسبة الأكبر من المواطنين فيها

وقالت الهيئة في بيان ان "عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 مليون نسمة بينهم نحو 42 بالمئة من المقيمين الأجانب"، موضحة أن "السعوديين دون سن 30 عاما يشكلون 63 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين".وأضافت أن "متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاما بحسب تعداد عام 2022 وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاما".وكشفت النتائج أن "عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%".ومقارنة بتعداد 2010، فقد نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.ومثل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.كما تعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، تليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.