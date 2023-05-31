لدعمهم داعش في سوريا.. اعتقال 7 اشخاص من جنسيات مختلفة بألمانيا

وتمّ القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق، في عدّة مناطق في غرب ألمانيا.وتمّ إجراء عمليات بحث في حوالى عشرين موقعا في ألمانيا وهولندا، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي، وسيُعرضون على القاضي لاحتمال وضعهم في الحبس الاحتياطي.وقال مكتب المدعي العام الفدرالي المسؤول عن شؤون الإرهاب، إنّ "المشتبه بهم جزء من شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، من خلال تبرعات مالية".واستُخدمت الأموال التي تمّ جمعها، وهي حوالي 65 ألف يورو، "بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين في مخيّمات في شمال سوريا، وفي بعض الحالات، مكّنت معتقلين من الهروب".