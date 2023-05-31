عراقي الجنسية.. "فاغنر" الروسية تعلن مقتل احد جنودها في اوكرانيا

وجاء في الموقع، أن العراقي "عباس أبو ذر وتوت" لقي حتفه في السابع من نيسان أبريل بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.وبحسب الموقع، فقد أصيب "عباس" في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك، التي قال بريجوجن إن فاغنر سيطرت عليها في منتصف أيار مايو بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.وفي مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا، قال بريجوجن، إن "الصراع كبد مجموعته 20 ألف من أرواح أفرادها".وفي مقطع مصور نشره موقع الوكالة، يظهر رجل قيل إنه والد وتوت، وهو يتلقى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته، مدعيا أنه أيد قراره بالانضمام لفاغنر "متطوعا".وظهر الرجل، وهو يقول إن "عباس أراد الفوز بحريته وأراد أن يكون رجلا يدافع عن حريته وعن نفسه وأنه أخبره بأنه وجد حريته في روسيا".ولم يرد بريجوجن على الفور على طلب من رويترز للتعليق.واضطلع بمعظم القتال في باخموت مقاتلون ينفذون أحكام إدانة واستقطبتهم فاغنر من السجون بوعد بالعفو إذا صمدوا ستة أشهر على جبهات القتال في أوكرانيا.وتظهر وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز، أن "محكمة في مدينة قازان الروسية، أصدرت حكما في تموز يوليو 2021 بسجن "وتوت" أربع سنوات ونصف عن اتهامات تتعلق بالمخدرات".وجاء في الوثائق، أن "وتوت كان طالبا في السنة الأولى في جامعة فنية في قازان، حين ضبطته الشرطة وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش".ولم تتمكن "رويترز" من معرفة ما إذا كان قد تم تجنيد وتوت وهو في السجن.