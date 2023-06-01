بمناسبة زفافه.. الملك عبد الله الثاني يكشف عن وصيته لنجله الأمير الحسين (فيديو)

الملك: الحسين يبدأ مرحلة جديدة من حياته وأوصيته بأن تبقى مخافة الله بين عينيه... وأدعو له بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/pv9WIjR9Mx
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 31, 2023
الملك: الحسين يبدأ مرحلة جديدة من حياته وأوصيته بأن تبقى مخافة الله بين عينيه... وأدعو له بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/pv9WIjR9Mx
رفاق سمو ولي العهد في القوات المسلحة يشاركونه الفرحة بمناسبة حفل زفافه#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/cwxRQLUOwE
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 31, 2023
رفاق سمو ولي العهد في القوات المسلحة يشاركونه الفرحة بمناسبة حفل زفافه#نفرح_بالحسين #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/cwxRQLUOwE