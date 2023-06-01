"رغد صدام حسين" تفتح مكتب حزب "البعث" في الأردن.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن مقطع الفيديو المتداول تظهر فيه السيدة (وسن الحنظل) وليس رغد صدام كما تم الادعاء".وأضافت، انه "تم تصوير الفيديو أثناء توقيع عقد شراكة لمشروع بينها وبين (واثق محمود الزهوان) لافتتاحه في محافظة صلاح الدين، حيث شاركت صفحة المشروع على انستغرام والتي تحمل اسم (w.h_group) بالشراكة مع صفحة أخرى باسم (Wasan AlHandal) بتأريخ 26 أيار 2023، مقطع الفيديو مع إرفاق وصف يشير إلى مناسبة التقاطه.

يأتي تداول هذا الادعاء بعد أن وافقت "الهيئة المستقلة للانتخاب" في الأردن، في 14 مايو/ أيار، على ترخيص المشاركة السياسية لـ 27 حزباً سياسياً، منها حزب البعث العربي الاشتراكي ــ الفرع الأردني للحركة القومية العربية المرتبطة بصدام حسين، الامر الذي اثار غضب وجدل كبير في العراق.كما خرج عشرات الأشخاص في العاصمة العراقية بغداد، صباح الثلاثاء 30 مايو/ أيار 2023، بتظاهرات "غاضبة" احتجاجاً على سماح السلطات الأردنية لحزب البعث العربي الاشتراكي بممارسة نشاطه السياسي على أراضيها.ولا يزال الحزب ورئيسه السابق مكروهين في جميع أنحاء العراق، مما لصدام حسين من سجل طويل في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن حسب موقع "ميدل إيست آي"، لا تزال صور صدام حسين تنتشر في جميع أنحاء العاصمة الأردنية عمان، فتجدها على ملصقات السيارات وأغطية الهواتف المحمولة، وحتى أقنعة الوجه التي كانت تُستعمل للوقاية من فيروس كورونا.يُذكر أن البرلمان العراقي صوَّت بتأييد الأغلبية الساحقة في عام 2016 على إقرار حظر رسمي لأي نشاط سياسي لحزب البعث بالبلاد. وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة -التي تولّت السلطة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي وإطاحة صدام حسين من السلطة- قد حظرت الحزب في عام 2003.