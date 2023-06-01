أمريكا تعلن استعدادها لاستئناف وساطتها في السودان.. بشرط!

وأكدت واشنطن أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى أوسلو إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.. عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة، الأمر الذي شكل ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.