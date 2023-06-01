الأول من نوعه وسيبحث ملفات حدودية.. انطلاق اجتماع عراقي إيراني

ويحضر هذا الملتقى ايضا، كل من القنصل العام الايراني في اربيل “نصر الله رشنودي”، ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية "محمد رضواني فر"، الى جانب نواب البرلمان عن اهالي محافظات اذربايجان الغربية، وكردستان وكرمانشاه (غرب إيران).اجتماع رؤساء المحافظات الحدودية مع اقليم كردستان العراق، سيبحث في نسخته الاولى على مدى يومين، السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير الاسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.قبيل تدشين الملتقى، تفقد وزير الداخلية الايراني “معرض الطاقات السياحية لدى محافظة اذربايجان الغربية” المصاحب لهذا الحدث.علما ان محافظة اذربايجان الغربية، تجمعها حدود مشتركة على امتداد 250 كم، مع اقليم كردستان العراق.