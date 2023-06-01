مواقع التواصل تتداول الخبر.. ما حقيقة قيام اليابان بإكمال جسر خلال 24 ساعة؟

السومرية نيوز – دوليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بادعاء مفاده قيام اليابان بإكمال بناء جسر خلال 24 ساعة بديلًا عن جسر أخر أُغلق بسبب انجراف التربة.



وقالت مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء المرفق مع الصورة غير دقيق، الطريق البديل تم اكماله خلال عدة أشهر وليس 24 ساعة".



وأضافت، أن "الطريق الظاهر في الصورة هو الطريق الوطني 305 الواقع في مدينة فوكوي باليابان، أُغلق جزء منه بسبب حصول انهيار أرضي للتربة نتيجة تساقط أمطار غزيرة ضربت غرب اليابان في تموز 2018، في حين أن وسائل إعلام يابانية أعلنت أن الطريق الذي تم بناؤه على شكل حرف U من المقرر افتتاحه في 31 تشرين الأول 2018، وعليه فأن المدة بين تضرر الطريق الرئيسي في شهر تموز والتي تم فيها الإعلان عن افتتاح الجسر كطريق بديل نهاية شهر تشرين الأول تقارب الـ4 أشهر".