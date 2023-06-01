العراق خارج لائحة الدول الأقوى في مجال التعليم خلال 2023

*قائمة أقوى 30 دولة على مستوى العالم في مجال التعليم1. الدنمارك2. السويد3. النرويج4. فنلندا5. سويسرا6. هولندا7. لوكسمبورغ8. آيسلندا9. ألمانيا10. نيوزيلاندا11. أيرلندا12. المملكة المتحدة13. كندا14. ألنمسا15. أستراليا16. اليابان17. سنغافورة18. بلجيكا19. الولايات المتحدة الأمريكية20. تايوان21. أستونيا22. هونغ كونغ23. فرنسا24. أسبانيا25. التشيك26. البرتغال27. سلوفينيا28. مالطا29. كوريا الجنوبية30. إيطاليايشار الى ان العراق كان خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما اثار ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها.