Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتلقى "الضوء الأخضر" لاستعادة ميسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موكب ملكي ينقل العرسان وتفاصيل كثيرة تخص حفل زفاف الأمير الحسين

دوليات

2023-06-01 | 07:31
موكب ملكي ينقل العرسان وتفاصيل كثيرة تخص حفل زفاف الأمير الحسين
859 مشاهدة

السومرية نيوز- دوليات

تشهد العاصمة الأردنية عمّان، حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين، النجل الأكبر لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. ويُزفّ الأمير الأردني إلى عروسه السعودية رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة على مدار نحو أسبوع.

- تعطيل العمل بسبب زفاف ولي عهد الأردن
كان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر بياناً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، في البلاد، الخميس، وانتهاء دوام الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهراً.

بهذه المناسبة، أقام الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الأربعاء، مأدبة عشاء يحضرها ما يزيد على 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

- ترتيبات أمنية لحفل زفاف ولي عهد الأردن
فيما أعلنت مديرية الأمن العام عن تحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف الأمير، من الساعة الثالثة (12:00) ولغاية السابعة (16:00) من مساء اليوم الخميس.

في سياق متصل، يشهد قصر زهران في عمَّان مراسم عقد القران، وينتقل العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية، عبر موكب خاص.

أما في قصر الحسينية، فيقيم الملك وعقيلته حفل استقبال بمناسبة الزفاف، يتبعه مأدبة عشاء رسمية، يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول مختلفة.

في حين قال الوزير الأردني الأسبق، سميح المعايطة، في تصريح لوكالات إن "زواج ولي العهد حدث إنساني اجتماعي له ولأسرته وللأردنيين". ورأى المعايطة، أن "زواج الأمير بأبعاده السياسية والوطنية مرحلة جديدة في حياته وكل ما يجري من فعاليات احتفالية عززت مكانة ولي العهد في قلوب الأردنيين، وذلك نتيجة امتلاكه شخصية قريبة من تفاصيل الحياة الأردنية".

كما اعتبر المعايطة أن "زواج ولي العهد مهم في سياق تواصل أجيال العائلة الهاشمية والحفاظ على الشرعية الدستورية".

يذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله هو الوريث الشرعي لعرش الأردن، وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 28 في الدستور.

- تعليمات حول زفاف الأمير
من جهة أخرى، أصدر الديوان الملكي الأردني الخميس 25 أيار 2023 تعليمات بشأن زفاف ولي العهد، تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 حزيران المقبل، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

في حين أصدر الديوان الملكي الأردني تعليمات باستعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

تحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلاً ونهاراً.

- العلم الشخصي لولي العهد
وفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن علم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان "الحسين" متواجداً أو مقيماً فيه، كما تنص المادة الخامسة من التعليمات على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

تشير المادة السادسة من التعليمات إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين "الحسين" عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.

كما حذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعاً عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.

يقول الموقع الرسمي لولي العهد الأردني إن العلم يمثل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويأتي على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجمة سباعية تلتف حول تاج فضي.

وألوان العلم ذات دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون فيها خلافة إسلامية؛ فالحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية كونه مرتبطاً تقليدياً بالإسلام والمسلمين عموماً.

وهناك أيضاً الحزمة الحمراء التي تمثل سلالة الهاشميين والثورة العربية الكبرى، وتمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع، وتعبر عن وحدة الشعوب العربية. وأما التاج الفضي فيرمز إلى النظام الملكي، ويمثل سمو ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعبر عن توسط سموه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.

- زواج ولي العهد الأردني
وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي الأردني موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد آل سيف، في الأول من حزيران 2023.

يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

في الوقت نفسه، فقد سبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في "ليلة سمر" قبل حفل زواجه من السعودية، رجوة آل سيف.

حيث نشر الديوان الملكي الأردني، صوراً من "ليلة السمر" على صفحته الرسمية بتويتر، قائلاً بتعليق: "منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، يقيمون ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي يشغل مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء".

فيما أقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الإثنين، حفلة حنّاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

دوليات

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
اليوم العالمي للدراجات الهوائية - الحلقة ٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-01
Play
اليوم العالمي للدراجات الهوائية - الحلقة ٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء... قضاء الحسينية - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-01
Play
كربلاء... قضاء الحسينية - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-01
بعد التحري
Play
بعد التحري
قانون العفو العام ... بين المؤيدين والمعارضين مصير مجهول - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-31
Play
قانون العفو العام ... بين المؤيدين والمعارضين مصير مجهول - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الفتاة العراقية ضحية المبتز والمجتمع - حلقة ٤ | الموسم ٥
15:30 | 2023-05-31
Play
الفتاة العراقية ضحية المبتز والمجتمع - حلقة ٤ | الموسم ٥
15:30 | 2023-05-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-31
Play
نشرة ٣١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
Play
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
Play
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
Play
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
عشرين
Play
عشرين
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
Play
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
رحال
Play
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
Play
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
اليوم العالمي للدراجات الهوائية - الحلقة ٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-01
Play
اليوم العالمي للدراجات الهوائية - الحلقة ٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء... قضاء الحسينية - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-01
Play
كربلاء... قضاء الحسينية - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-01
بعد التحري
Play
بعد التحري
قانون العفو العام ... بين المؤيدين والمعارضين مصير مجهول - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-31
Play
قانون العفو العام ... بين المؤيدين والمعارضين مصير مجهول - الحلقة ٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الفتاة العراقية ضحية المبتز والمجتمع - حلقة ٤ | الموسم ٥
15:30 | 2023-05-31
Play
الفتاة العراقية ضحية المبتز والمجتمع - حلقة ٤ | الموسم ٥
15:30 | 2023-05-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-31
Play
نشرة ٣١ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
Play
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
لقطات
Play
لقطات
مترو بغداد قادم | عشرين
15:00 | 2023-05-30
Play
مترو بغداد قادم | عشرين
15:00 | 2023-05-30
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
Play
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
Play
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
عشرين
Play
عشرين
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
Play
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.