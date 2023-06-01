موكب ملكي ينقل العرسان وتفاصيل كثيرة تخص حفل زفاف الأمير الحسين

- تعطيل العمل بسبب زفاف ولي عهد الأردنكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر بياناً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، في البلاد، الخميس، وانتهاء دوام الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهراً.بهذه المناسبة، أقام الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الأربعاء، مأدبة عشاء يحضرها ما يزيد على 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.- ترتيبات أمنية لحفل زفاف ولي عهد الأردنفيما أعلنت مديرية الأمن العام عن تحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف الأمير، من الساعة الثالثة (12:00) ولغاية السابعة (16:00) من مساء اليوم الخميس.في سياق متصل، يشهد قصر زهران في عمَّان مراسم عقد القران، وينتقل العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية، عبر موكب خاص.أما في قصر الحسينية، فيقيم الملك وعقيلته حفل استقبال بمناسبة الزفاف، يتبعه مأدبة عشاء رسمية، يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول مختلفة.في حين قال الوزير الأردني الأسبق، سميح المعايطة، في تصريح لوكالات إن "زواج ولي العهد حدث إنساني اجتماعي له ولأسرته وللأردنيين". ورأى المعايطة، أن "زواج الأمير بأبعاده السياسية والوطنية مرحلة جديدة في حياته وكل ما يجري من فعاليات احتفالية عززت مكانة ولي العهد في قلوب الأردنيين، وذلك نتيجة امتلاكه شخصية قريبة من تفاصيل الحياة الأردنية".كما اعتبر المعايطة أن "زواج ولي العهد مهم في سياق تواصل أجيال العائلة الهاشمية والحفاظ على الشرعية الدستورية".يذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله هو الوريث الشرعي لعرش الأردن، وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 28 في الدستور.- تعليمات حول زفاف الأميرمن جهة أخرى، أصدر الديوان الملكي الأردني الخميس 25 أيار 2023 تعليمات بشأن زفاف ولي العهد، تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 حزيران المقبل، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أردنية.في حين أصدر الديوان الملكي الأردني تعليمات باستعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.تحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلاً ونهاراً.- العلم الشخصي لولي العهدوفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن علم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان "الحسين" متواجداً أو مقيماً فيه، كما تنص المادة الخامسة من التعليمات على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.تشير المادة السادسة من التعليمات إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين "الحسين" عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.كما حذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعاً عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.يقول الموقع الرسمي لولي العهد الأردني إن العلم يمثل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويأتي على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجمة سباعية تلتف حول تاج فضي.وألوان العلم ذات دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون فيها خلافة إسلامية؛ فالحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية كونه مرتبطاً تقليدياً بالإسلام والمسلمين عموماً.وهناك أيضاً الحزمة الحمراء التي تمثل سلالة الهاشميين والثورة العربية الكبرى، وتمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع، وتعبر عن وحدة الشعوب العربية. وأما التاج الفضي فيرمز إلى النظام الملكي، ويمثل سمو ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعبر عن توسط سموه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.- زواج ولي العهد الأردنيوفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي الأردني موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد آل سيف، في الأول من حزيران 2023.يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.في الوقت نفسه، فقد سبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في "ليلة سمر" قبل حفل زواجه من السعودية، رجوة آل سيف.حيث نشر الديوان الملكي الأردني، صوراً من "ليلة السمر" على صفحته الرسمية بتويتر، قائلاً بتعليق: "منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، يقيمون ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي يشغل مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء".فيما أقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الإثنين، حفلة حنّاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.