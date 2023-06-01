البطولة الأولى بالسويد.. "ممارسة الجنس" تتحوّل الى رياضة في أوروبا!

وتقام البطولة بالقرب من غوتنبرغ، بمشاركة 20 ممثلاً من دول أوروبية مختلفة وفق ما ذكرت جمعية الجنس الفيديرالية السويدية.وأفادت مصادر إعلامية أن المتسابقين سيتنافسون في 16 اختصاصاً، حتى يتمكنوا من تسجيل نقاط، وتستمر المباراة لمدة 6 ساعات في اليوم، ليخصص لكل شخص من 45 دقيقة إلى ساعة.والزوجان الأكثر نشاطاً خلال المنافسة والأكثر إبداعا وشعبية لدى لجنة التحكيم والجمهور سيفوزان.ويمكن للمشاركين في البطولة في كل تخصص، الحصول على 5 إلى 10 نقاط. ويتم منح النقاط من الجمهور ولجنة مكونة من 5 قضاة.وتقام البطولة على 3 مراحل، ويجب على كل مشارك تسجيل نقاط كافية، ويتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.ويقول رئيس الجمعية الفيدرالية للجنس في السويد دراغان براتيتش، وهو منظم المسابقة: "يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءاً من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها الدول الأوروبية".ويعتقد براتيتش أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت. وفي رأيه، من خلال الجنس يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد.وأضاف في تصريح له: "حتى يحقق الناس النتائج التي يريدونها، يحتاجون إلى التدريب، تماماً مثل أي رياضة أخرى. لذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية بالنسبة إليهم هي البدء في المنافسة في هذا المجال أيضا".ذكر رئيس الاتحاد أيضاً أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين. ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل هذه المسابقة لأول مرة، وسوف يقومون كل عام بتحديثها وفقا للملاحظات والحاجات.