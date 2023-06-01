بلينكن يحذر القادة السودانيين من إجراءات قد تتخذها واشنطن

وقال بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن "الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ".وكان وبلينكن، أعلن بوقت سابق أن "بلاده ستحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار في السودان من خلال عقوبات ستفرضها ووسائل أخرى متاحة".وتوصل طرفا النزاع في السودان، إلى اتفاق هدنة في مدينة جدة السعودية، برعاية أمريكية سعودية، في 20 ايار لمدة 7 أيام وتم تجديدها، لكن طرفي الاقتتال خرقا الهدنة مرارا".واندلع القتال في 15 نيان بين الجانبين، واتفق الطرفان مرارا على وقف لاطلاق النار وهدن إنسانية إلا أنها غالبا ما كانت تخرق من الجانبين.