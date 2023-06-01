الأردن يحتفل بزفاف ولي العهد بحضور شخصيات عربية وعالمية

بعد احتفالات بدأت منذ قرابة أسبوع، احتفل الأردن، اليوم الخميس، بزفاف ولي العهد الأمير حسين وخطيبته السعودية رجوة آل سيف.

ويلاقي حفل الزفاف استحسانا واسعا من قبل الأردنيين إلى حد اعتباره مناسبة وطنية ويعيد إلى ذاكرتهم حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد لله في العاشر من حزيران عام 1993.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبد الله الثاني، وقبله الملك الحسين بن طلال.



وحضر الزفاف شخصيات عربية وعالمية بارزة من بينها: رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته، وجيل بايدن عقيلة الرئيس الأمريكي، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته ماكسيما إلى جانب ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.



هذا وكان من بين المتواجدين أيضاً، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وزوجة الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي، وغيرها..



وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.



وارتدت العروس فستانا أبيضا مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون، وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبد الله الأول.