إسقاط أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيرة في كييف

شنت موسكو نحو 20 هجومًا منفصلًا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية، منذ بداية مايو أيار المنصرم.وقالت السلطات العسكرية في كييف، على تيليجرام، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت.وأضافت في بيان: "حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفًا جويًا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي تحدث في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات، على تيليجرام، أنه لم تكن هناك مكالمات لخدمات الإنقاذ.تعتاد أوكرانيا القول إن دفاعاتها تسقط غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.