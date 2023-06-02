وثيقة رسمية تكشف ثروة الرئيس التركي: أردوغان وزوجته مدينان بـ 250 ألف دولار

وسائل إعلام تركية قالت إنه بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات رسمياً عن فوز أردوغان بالانتخابات، كشفت أيضاً عن تصريح الرئيس التركي بممتلكاته، وتضمن إعلان الملكية معلومات الهوية، ومعلومات الممتلكات الثابتة والمنقولة، والبنوك والأوراق المالية، ومعلومات ائتمان الديون لأردوغان وزوجته أمينة أردوغان.الوثائق التي نُشرت في الجريدة الرسمية كشفت أن الزوجين أردوغان يمتلكان أرضاً مساحتها ألفا متر مربع بقيمة 10 آلاف ليرة تركية في قرية دومانكايا التابعة لناحية غونيسو في ريزي، تم شراؤها عام 1988.كما يمتلك الرئيس التركي وزوجته سهمين قيمة كل منهما 7 ملايين و695 ألف ليرة، من منزل اشترياه عام 2019 في حي قصقلي بمنطقة اسكودار في اسطنبول.في إعلان أصول ممتلكات الرئيس التركي الذي تداولته وسائل إعلام محلية، ورد أن أردوغان وزوجته كانا يملكان مليوناً و884 ألفاً و878 ليرة تركية في حساباتهما المصرفية الأربعة المنفصلة، وأنهما مدينان أيضاً بخمسة ملايين و390 ألف ليرة (نحو 250 ألف دولار).من جهة أخرى، تسلم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، من رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، وثيقة الرئاسة الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان.جرت مراسم استلام وثيقة الرئاسة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية.فيما سيتم تقديم الوثيقة لأردوغان من قِبل الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، الذي سيتولى جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس البلاد ونواب البرلمان الجدد.في وقت سابقٍ الخميس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البلاد، حيث حصل الرئيس التركي على 52.18% من الأصوات ومنافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، إن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.كما أضاف ينار: "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب أردوغان انتُخب رئيساً للبلاد، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".