تصرف لولي عهد الأردن وشقيقه بحفل الزفاف يثير تفاعلا بمواقع التواصل

شنطة #الملكه_رانيا وقعت على الارض ولادها كلهم وطوا بسرعه يجيبوها بما فيهم ولي العهد العريس
♥️♥️ ما شاء الله هي ملكة ومربية ولادها تربية صح pic.twitter.com/VpPzvdzc9t
— oshy shafik بنت مصر 🇪🇬 معاك يا سيسي 🇪🇬 (@Banotamasryaa) June 1, 2023
شنطة #الملكه_رانيا وقعت على الارض ولادها كلهم وطوا بسرعه يجيبوها بما فيهم ولي العهد العريس
♥️♥️ ما شاء الله هي ملكة ومربية ولادها تربية صح pic.twitter.com/VpPzvdzc9t
لفتني تسابق الامراء يوم طاحت شنطة #الملكة_رانيا 🥹🤍🤍🤍#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/IC1f3fPxac
— مون 🌙 (@mwn_kh) June 1, 2023
لفتني تسابق الامراء يوم طاحت شنطة #الملكة_رانيا 🥹🤍🤍🤍#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/IC1f3fPxac
ما أجمل ردة فعل أبناء و بنات أم العريس الملكة رانيا العبدالله عندما وقعت الشنطة pic.twitter.com/JUdULvuTuO
— أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) June 2, 2023
ما أجمل ردة فعل أبناء و بنات أم العريس الملكة رانيا العبدالله عندما وقعت الشنطة pic.twitter.com/JUdULvuTuO