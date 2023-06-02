بلجيكا تبادل 3 أوروبيين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

وأوضح أن "الأمر يتعلق بنمساويين اثنين ودنماركي".وفي وقت لاحق قالت فيينا، إنه "جرى إطلاق سراح مواطنين نمساويين ظلا محتجزين في إيران لسنوات وإنهما في طريق العودة إلى الوطن".وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان، أن "المواطنين مزدوجي الجنسية كامران قادري ومسعود مصاحب تم الإفراج عنهما بعد 2709 و1586 يوما على التوالي وأنهما "في طريقهما إلى النمسا".وقدمت الشكر لبلجيكا وسلطنة عمان على المساعدة في تأمين الإفراج عنهما.وأدين أسدي في بلجيكا عام 2021 بمحاولة تفجير قنبلة في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما.