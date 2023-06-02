اصطدام قطارين في الهند يخلف عددا من الضحايا

وذكرت قناة "NDTV": "كان القطار متجها من مدينة كلكتا إلى مدينة تشيناي".وتُظهر لقطات نشرتها القناة أربع عربات قطار ركاب خرجت عن مسارها.ووصل رجال الانقاذ والمسعفون الى مكان الحادث، في حين لم يتم بعد تحديد عدد الضحايا.