اليوم.. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

وقال رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب.وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية، فإنه من المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة لحفل تنصيب الرئيس التركي.يذكر أن أردوغان فاز الأسبوع الماضي بعهدة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2028، بعد أن هزم منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.