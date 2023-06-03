لمواجهة إيران.. أمريكا تقود تنسيقاً على المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن

الوكالة نقلت عن مصادر- لم تسمها- قولها إن الجيش الأمريكي يعمل على تنفيذ خطوات لضمان التنسيق بين "قوات الصناديد" العاملة تحت مظلة "قوات سوريا الديمقراطية"، على طول الحدود العراقية الأردنية، وفصيل "جيش سوريا الحرة".أشارت الوكالة إلى أن وفداً رفيعاً من الجيش الأمريكي، التقى الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، مع بندر حميدي الدهام، قائد "قوات الصناديد"، والتي تعمل غطاء لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مضيفةً أن اللقاء جرى في منطقة اليعربية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، واستمر نحو ساعة ونصف الساعة.لفتت الوكالة أيضاً إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين طلبوا من "قوات الصناديد" أن يتحركوا بالتنسيق مع "جيش سوريا الحرة"، في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.كما كشفت أن الجانب الأمريكي طلب إقامة التنسيق بين الكيانين المذكورين "في إطار التدابير المتخذة ضد المقاتلين الأجانب المدعومين من إيران، وضمان أمن الحدود".كانت القوات الأمريكية قد شكّلت، في العام 2021، قوة حدودية مكونة من آلاف العناصر العربية تحت اسم "قوات الصناديد"، ونشرتها على خط الحسكة، في حين تعمل فصائل من "الجيش السوري الحر" المعارِضة لنظام الأسد، بدعم من الولايات المتحدة في منطقة التنف الحدودية مع الأردن، وتتلقى هذه الفصائل دعماً بالأسلحة والتدريب من القوات الأمريكية.القوات الأمريكية كانت قد عززت أيضاً قواعدها القريبة من آبار النفط في دير الزور والواقعة تحت سيطرة "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية)، والتي تتعرض بشكل متكرر لهجمات المقاتلين الأجانب المدعومين من إيران.