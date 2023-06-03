زلزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات شرقي خليج عدن، من دون ورود أي تقارير حتى الآن عن أضرار أو إصابات.وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال، و238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية.