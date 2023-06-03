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سماع دوي انفجارات وإطلاق نار.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وفلسطين؟

دوليات

2023-06-03 | 05:17
سماع دوي انفجارات وإطلاق نار.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وفلسطين؟
3,672 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حادثا أمنيا" وقع صباح اليوم السبت أدى إلى إصابة اثنين عند الحدود مع مصر، مشيرا إلى أنه يحقق في الملابسات.

وبعد ساعات من الهدوء، أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم تجدد تبادل إطلاق النار مع مسلحين يعتقد أنهم مهربون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قوة من الجيش الإسرائيلي لا تزال تشتبك مع مجموعة مسلحة عند الحدود مع مصر، وقالت إن مروحيات قتالية توجهت للمنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فرض الجيش حظرا على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني على الحدود الإسرائيلية المصرية.

في غضون ذلك، أفاد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري بأن المعلومات الأولية تفيد بأن الاشتباك اندلع بعد السادسة من صباح اليوم أثناء محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمليوني شيكل (600 ألف دولار تقريبا) إلى داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الحادث وقع بالقرب من معبر العوجة على مسافة 40 كيلومترا شرق رفح بين صحراء النقب وسيناء، علما أن المعبر مخصص لإدخال البضائع القادمة مصر.

وقال العمري إن الحظر المشدد الذي فرضه الجيش الإسرائيلي يشير إلى احتمال سقوط قتلى أو أن الحادث أمني وليس جنائيا، ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الحادث أمني استثنائي على درجة كبيرة من الخطورة. وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تعج بتهريب الأسلحة والمخدرات، وسبق أن وقعت اشتباكات في محيطها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن اشتبكت مع مهربين عند الحدود المصرية، ونقلت عن مصادر عسكرية أنه تم إرسال قوات أمنية لموقع الحادث لإجراء عمليات تمشيط.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة عدد من الأشخاص في الاشتباك الذي وصفته بالحدث الأمني "غير العادي".

وأفادت مصادر إسرائيلية بإصابة عدد من الأشخاص في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين على الحدود الإسرائيلية المصرية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية أن ما جرى حادث أمني "غير عادي"، وفق تعبيرها.

كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المعلومات تشير إلى أن الحدث أمني خطير للغاية واستثنائي، وأن قوات من الجيش تسعف المصابَين تمهيدا لنقلهما إلى أحد المستشفيات في إسرائيل.
من جهته، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة جنود إسرائيليين جراء إطلاق النار.وتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر، نقلا عن قناة الجزيرة.

وأشارت الى ان "إصابة إسرائيليين اثنين عند معبر حدودي مع مصر خلال عملية إطلاق نار".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.

يأتي ذلك، عقب الإفادة عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث أمني خطير على الحدود المصرية، وفق ما ذكر موقع واينت العبري.

وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، تضمنت العملية إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، قال بدوره إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقا".
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