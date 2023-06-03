أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي

ويلي التنصيب في البرلمان مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها العشرات من قادة العالم.وفاز أردوغان في الدورة الثانية للانتخابات المقامة الأحد الماضي، أمام تحالف قوى للمعارضة، رغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.وحصل أردوغان على 52,8 بالمئة من الأصوات مقابل 47,82 بالمئة لمنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.