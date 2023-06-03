قبل موسم الحج.. السعودية تحدد اخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج".وأكدت الوزارة أن "تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج".وشددت على أن "آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023".