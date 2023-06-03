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"إنفلونزا الطيور".. خبراء يدقون ناقوس الخطر من جديد

دوليات

2023-06-03 | 12:42
&quot;إنفلونزا الطيور&quot;.. خبراء يدقون ناقوس الخطر من جديد
المصدر:
Sky News عربية
714 مشاهدة

حذر خبراء من أن فيروس "إتش 5 إن 1" الذي يقف وراء الانتشار القياسي لإنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم، يتغير بسرعة مع توجيه نداءات متزايدة لتلقيح الدواجن.

وفي حين أن الخطر على البشر ما يزال متدنياً، فإن العدد المتزايد من الحالات بين الحيوانات الثديية يعد مقلقاً، وفق تصريحات أدلى بها خبراء بحسب "وكالة فرانس برس".

وتسبب فيروس إنفلونزا الطيور منذ ظهوره في عام 1996 بظهور أوبئة موسمية بشكل أساسي، لكن "شيئاً ما حدث" في منتصف عام 2021 جعله أكثر قدرة على التسبب بالعدوى، وفق ريتشارد ويبي، عالم الفيروسات ومدير مركز أبحاث أمراض الطيور التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ومنذ ذلك الحين، صار الوباء سنوياً وامتد إلى مناطق جديدة متسبباً بنفوق أعداد كبيرة من الطيور البرية، إضافة إلى ذبح عشرات الملايين من الدواجن.

وقال ويبي إن أوبئة أنفلونزا الطيور هذه هي الأسوأ على الإطلاق، وأشرف الباحث على دراسة نُشرت نتائجها هذا الأسبوع في مجلة (Nature Communications) وأظهرت أن الفيروس تطور سريعاً مع انتشاره من أوروبا إلى أميركا الشمالية.

وأوضح أن الباحثين أصابوا نمساً بإحدى السلالات الجديدة من إنفلونزا الطيور ووجدوا كمية "هائلة" وغير متوقعة من الفيروس في دماغه، وهذا يشير إلى أن السلالات الجديدة أكثر خطورة.

ومع أنه أشار إلى أن الخطر ما زال منخفضاً بالنسبة للبشر، لاحظ أن "هذا الفيروس ليس ثابتاً، بل يتطور... وهذا يزيد من خطر اكتساب الفيروس وإن عن طريق الصدفة سمات جينية تقربه من أن يكون فيروساً بشرياً".

وما زالت نادرة حالات إصابة البشر بالفيروس والتي أدت في بعض الأحيان إلى الموت، عادة بعد التعامل عن قرب مع طيور مصابة، لكن اكتشاف المرض في عدد متزايد من الثدييات، بما في ذلك أنواع جديدة، يعد "علامة مقلقة حقاً"، وفق ريتشارد ويبي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت تشيلي أن ما يقرب من 9000 من حيوانات أسد البحر وطيور البطريق وثعالب الماء وخنازير البحر والدلافين نفقت بسبب إنفلونزا الطيور على ساحلها الشمالي منذ أوائل عام 2023.

ويُعتقد أن معظمها أصيبت بالفيروس عن طريق أكل طيور مصابة.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في فبراير، من أن "حالات انتقال الفيروس الأخيرة لدى الثدييات يجب مراقبتها عن كثب".

وقال إيان براون، رئيس قسم علم الفيروسات في الوكالة البريطانية لصحة الحيوان والنبات إنه لا يوجد "دليل واضح على قدرة هذا الفيروس على البقاء في الثدييات"، وأكد أنه في حين تطور الفيروس ليصبح "أكثر قدرة على التكاثر في الطيور"، فانه ما زال "غير متكيف مع البشر".

وقال ريتشارد ويبي إن فيروسات الطيور ترتبط بمستقبلات مختلفة على الخلية المضيفة مقارنة بالفيروسات البشرية، موضحاً أن الأمر سيستغرق "طفرتين أو ثلاث طفرات طفيفة في أحد بروتينات الفيروس" حتى يصبح أكثر تكيفاً مع البشر.

وأضاف أن إحدى طرق تقليل عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور وتقليل المخاطر على البشر تتمثل في تطعيم الدواجن.

وبعض الدول، بما في ذلك الصين ومصر وفيتنام، نظمت حملات تطعيم، لكن بلداناً كثيرة أخرى مترددة بسبب الخشية من فرض قيود محتملة على الاستيراد ومن عبور طيور مصابة عبر ثغرات في السلسلة.
 
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