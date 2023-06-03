بسبب رسالة.. السجن 5 سنوات بحق عراقي في أمريكا

ووفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية، "أصدرت محكمة اتحادية في مدينة ديترويت، في 31 أيار/ مايو، حكما بحبس العراقي لمدة 5 سنوات، لحيازته أسلحة نارية وذخائر".وفي حزيران/ يونيو من عام 2021، أرسل المدان العراقي إلى زوجته في ذلك الوقت رسالة نصية تحتوي على مقطع فيديو يهددها فيه بمسدس.ولاحقا، عثرت الشرطة في غرفة نوم العراقي على 6 أسلحة نارية وعلى مخازن ذخيرة وأكثر من 2600 طلقة.وفي كانون الثاني/ يناير 2023، أقر العراقي، البالغ 43 عاما، بأنه مذنب في محكمة اتحادية، لكونه مهاجرا غير شرعي إلى الولايات المتحدة، ولحيازته أسلحة وذخائر.ولفت بيان وزارة العدل إلى أن المدان كان اعتُقل سابقا في قضايا مختلفة، تضمنت الاعتداء والسرقة والعنف الأسري، وحيازة المخدرات، وتدمير الممتلكات، والسرقة.وسيُجرى ترحيل الشاب العراقي إلى هولندا عند انتهاء مدة عقوبته، وفقا للبيان.