تطور جديد يخص حادث الحدود "المصرية الإسرائيلية"

أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى يوآف غالانت، اليوم السبت، لبحث ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين، وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

وحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، قدم زكي واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين، وناقش مع غالانت "التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".



وقالت مصر وإسرائيل إن 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصريا قتلوا قرب الحدود بين البلدين، السبت، في حادث نادر قال البلدان إنهما فتحتا تحقيقا مشتركا فيه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرد أمن مصريا قتل جنديين إسرائيليين بالرصاص أثناء تأمينهما نقطة عسكرية على الحدود المصرية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد نجاح القوات في إحباط محاولة تهريب كبيرة ليل الجمعة.

وأضاف أن فرد الأمن وجنديا إسرائيليا ثالثا قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات من الحادث الأول.

وقال قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو إن "الجيش تعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، بمجرد معرفته بمقتل الجنديين الإسرائيليين".

وأعلن الجيش المصري في بيان مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وفرد تأمين مصري، خلال تبادل لإطلاق النار، بينما كان الأخير يطارد مجموعة من المهربين عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان إن مسؤولين من البلدين يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

وقال توليدانو: "لن نترك أي سؤال من دون حل"، بما في ذلك احتمال أن يكون إطلاق النار مرتبطا بأنشطة التهريب ليل الجمعة.