بهجمات سرية.. تحذير من عزل دولة أوروبية عن العالم

وأوضح مقال نشرته الصحيفة للخبير مارك سيدويل، أن بريطانيا بشكل خاص عرضة لهجمات سرية على الكابلات وخطوط أنابيب الغاز البحرية، وتحديدا إذا قطعت إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء".وشدد سيدويل على "ضرورة بقاء بريطانيا متأهبة وفي حالة يقظة، لأن أي هجوم على البنية التحتية الحيوية للمملكة، سيعود عليها بعواقب وخيمة".من جانبها، صرحت روسيا مرارا على لسان العديد من مسؤوليها، بأنها لا تمتلك أي نوايا عدائية ضد الغرب.وأشار الكرملين إلى أن الغرب بما فيه بريطانيا مصمم على تصعيد الصراعات بالقرب من حدود روسيا وتوسيع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.