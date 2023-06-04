المانيا.. إصابة 50 شرطيا خلال تفريق احتجاج في لايبزيغ

وقالت الخدمة الصحفية لشرطة ولاية ساكسونيا الألمانية: "منذ يوم الجمعة، أصيب نحو 50 من أفراد الشرطة خلال العملية، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة".وأضافت: "نتيجة للاشتباكات كان هناك أيضا مصابين بين المتظاهرين لم يتم معرفة عددهم. أثناء تفريق الاحتجاج غير المنسق، خضع حوالي 1000 شخص لفحص إثبات الشخصية، وتم اعتقال 30 منهم".وقضت محكمة في مدينة دريسدن، يوم الأربعاء الماضي، على أربعة أعضاء في منظمة يسارية بالسجن لمهاجمتهم أعضاء جماعات النازيين الجدد واليمينيين.وسبق أن هدد أنصار التنظيمات اليسارية باحتجاجات واسعة النطاق ردا على إدانة، لينا إي، رئيسة الجماعة ، والتي رغم الحكم، أُفرج عنها بانتظار الاستئناف.