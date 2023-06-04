لانتمائهم لخلية إرهابية.. السعودية تعدم ثلاثة اشخاص

وقالت الوزارة السعودية في بيان، إنها "نفذت حُكم القتل تعزيراً بحق ثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لانضمامهم إلى خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم، وتسترهم على عدد من الإرهابيين".علاوة على "إدانة أحدهم باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".وذكر البيان أن الثلاثة أدينوا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحقهم قبل أن يحظى الحكم بتأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة - المحكمة العليا.وتقول السلطات السعودية إن المتهمين "استنفدوا جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين".وبلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية خلال الشهر الماضي 9 أحكام، 8 منها نفذت في المنطقة الشرقية. ويحمل 7 منهم الجنسية السعودية.