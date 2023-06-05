5 قتلى و8 جرحى إثر هجوم مسلح في الإكوادور

استنادا إلى شهود عيان، وصل 3 رجال على دراجة نارية إلى إيسلا ترينيتاريا في جنوب المدينة ودخلوا المنزل حيث "أطلقوا أعيرة نارية عدة".وقال الكولونيل فاباري مونتالفو للصحافة "حتى الآن أحصينا 5 قتلى و8 جرحى"، موضحا أن أحد القتلى شرطي أصيب برصاصات عدة في رأسه.وتشهد الإكوادور موجة عنف بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب المخدرات.