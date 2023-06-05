أربعة قتلى بتحطم طائرة في واشنطن

وذكرت وكالة "فرانس برس" عن شرطة الولاية الشرقية، انه "أدى عدم استجابة الطائرة، أثناء تحليقها فوق العاصمة واشنطن، يوم الأحد، إلى الدفع بمقاتلتين من طراز "F16"، وهو ما تسبب في حدوث انفجار صوتي هائل أحدث ارتباكاً في الأوساط الأمريكية".واكتشف رجال الإنقاذ، عند وصولهم إلى مكان تحطم الطائرة في فرجينيا، عدم وجود ناجين، وكانت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" قد أوضحت، في بيان لها، أن المقاتلتَين "استجابتا لطائرة (Cessna Citation 560 V) غير مستجيبة فوق واشنطن العاصمة وشمال فرجينيا".من جهتها، كشفت شرطة مبنى الكابيتول على تويتر أن "الكابيتول والمباني التابعة له في واشنطن "وُضعت لفترة وجيزة في حالة تأهب قصوى حتى غادرت الطائرة المنطقة".وتحطمت الطائرة لاحقاً في منطقة جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا، على مسافة 270 كيلومترًا من واشنطن، وفق إدارة الطيران الفدرالية.وأفاد سكان العاصمة وضواحيها بأنهم "سمعوا صوتاً مدوياً هز النوافذ والجدران على بعد كيلومترات، مثيراً موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي".وقال جون رامبل، مالك شركة "آنكور موتورز اوف ملبورن" التي سُجلت الطائرة باسمها، لصحيفة "واشنطن بوست" إن "عائلته كانت على متن الطائرة بما في ذلك ابنته وحفيدته ومربية الطفلة".