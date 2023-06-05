وفيات واصابات بسبب مشروب مُسمم في روسيا

وأعلن في منطقة "أوليانوفوسك" الواقعة غرب روسيا، اليوم، عن وفاة 8 أشخاص وإصابة العشرات، بعد تناولهم المشروب المسمم.وقال أليكسي روسكيخ حاكم المنطقة، إن "المادة المسممة تحمل العلامة التجارية "مستر سيدر" وتم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر "الفولجا" في براميل سعتها 30 لتراً".وأضاف المسؤول: "يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين"، لافتاً إلى أن "وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة".وبحسب الإعلام المحلي، يحتوي مزيج مشروب التفاح على كميات قاتلة من مادة "الميثانول" وهي مادة أكثر سُمّية من "الإيثانول" الموجود في الكحوليات العادية.