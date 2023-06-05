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الاتحاد الأوروبي يدخل على خط "أزمة السودان": تسوية سياسية
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الاتحاد الأوروبي يدخل على خط "أزمة السودان": تسوية سياسية
دوليات
2023-06-05 | 17:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
153 مشاهدة
كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن نتائج جولة مبعوثة التكتل إلى القرن الأفريقي، والتي تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الراهن في السودان.
وتصاعدت حدة القتال مؤخراً بعد انتهاء سريان وقف إطلاق النار، بعدما انهارت يوم الجمعة محادثات كانت تهدف إلى تمديده، بوساطة سعودية أميركية.
وأشار نشطاء إلى اندلاع أعمال عنف جديدة في ولاية شمال دارفور أودت بحياة 40 شخصا على الأقل، بينما قد يفاقم موسم الأمطار من الأزمة الإنسانية.
وحدد "بوينو" عدداً من النقاط بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من مساعي إيقاف الصراع الراهن، بالقول: "منذ اليوم الأول للصراع، حشد الاتحاد الأوروبي كامل أجهزته الدبلوماسية، فهدفنا القصير هو الإسهام في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لتمكين المدنيين من العثور على الأمان والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بإنقاذ حياتهم وتقديم المساعدات اللازمة لذلك".
وأضاف "نعمل مع شركائنا لإنشاء ائتلاف واسع القاعدة في هذا الصدد واتباع نهج موحد، وفي هذا السياق، رحبنا ودعمنا جهود الوساطة الموحدة والمنسقة جماعيا إقليميا ودوليا ونؤيد تماما فكرة وجود قيادة أفريقية ينظم هذه الجهود".
وأكد "دعم خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان ونرحب بعمل الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة وفريقها الأساسي لضمان اتخاذ إجراءات إقليمية ودولية شاملة ومنسقة لتأمين عملية سلام قابلة للاستمرار واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان".
وتابع أن "الأولوية الرئيسية الآن هي العمل على منصة وساطة موحدة يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحكم المدني الذي يطالب به شعب السودان منذ ثورة 2019.
ولفت الى أن "مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة إلى القرن الأفريقي، أنيت ويبر، قامت بجولة في عواصم الخليج؛ شملت الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات بشأن السودان، مضيفاً "نريد العودة لدعم الانتقال السوداني إلى الديمقراطية، ولهذا، يجب أن تنتهي الحرب".
وانهارت يوم الجمعة محادثات كانت تهدف إلى تمرير اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتسبب الصراع الدامي في أزمة إنسانية كبيرة بالسودان نزح خلالها أكثر من 1.2 مليون شخص داخل البلاد وفر 400 ألف إلى دول الجوار، كما بات يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
واندلع قتال في عدة مناطق أخرى منها وسط الخرطوم وجنوبها وبحري، وخارج العاصمة، اندلع قتال في إقليم دارفور في الغرب الذي يعاني بالفعل من ويلات صراع طال أمده وأزمات إنسانية طاحنة.
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