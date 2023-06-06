إيران تزيح الستار عن صاروخ "فتاح".. يفوق سرعة الصوت ودقته "عالية"

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أميرعلي حاجي زادة، إن شروق شمس اليوم الثلاثاء ليس كشروق الشمس في أي يوم عادي، فهي تشرق مع إزاحة الستار عن "فتّاح".وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن الصاروخ الباليستي فتّاح، صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ويبلغ مداه 1400كم، قادر على اختراق أكثر أنظمة الدفاع تقدّمًا، كما إنه قادر على ضرب الأنظمة الدفاعية الصاروخية بدقة.يأتي ذلك عقب يوم من تصريح أدلى به قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أوضح فيه إنه سيتم الإعلان قريبًا عن أنباء سارة بشأن أسلحة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.وتعتزم طهران بالتزامن مع الكشف عن الصاروخ الجديد، تطوير منظومة باور 373 الصاروخية.وقال علي فرد إن صناعة وتطوير المنظومة الصاروخية باور 373، ستكون مدرجة على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، مؤكدًا أن النسخة الجديدة ستكون أكثر تطوّرًا من الأولى وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي