احباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 651 ألف حبة "كبتاغون" في دولة مجاورة

وقالت الهيئة أنه "في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء".وأضافت: "في المحاولة الثانية تمكن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عثر عليها مخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء، في حين تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة، حيث عثر على 201,600 حبة كبتاجون مخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".وأفادت الهيئة أنه "جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص".