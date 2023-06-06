البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على نصب أسلحة نووية على "أف 16"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن "مقاتلات "إف 16" ستقدم (لأوكرانيا) بمثابة أحد عناصر احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع".وأضاف أن توريد المقاتلات سيتطلب بعض الوقت.وأشار إلى أن "الرئيس بايدن كان له موقف ثابت بشأن عدم رغبتنا في حدوث أي تصعيد لهذه الحرب، وتحولها إلى حرب نووية"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة ليست من يدلي بالتصريحات المتهورة عن السلاح النووي".وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن أحد نماذج مقاتلات "إف 16"، التي تعتزم الولايات المتحدة والدول الغربية تقديمها لأوكرانيا، قادر على حمل أسلحة نووية.