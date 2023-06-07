روسيا.. كحول "مغشوشة" تحصد حياة 29 شخصاً وتسمم 61 آخرين

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الصحّة، قولها إنّ "العدد الإجمالي لضحايا التسمّم بالكحول البديل في المناطق الروسية يبلغ 90 شخصاً"، من بينهم 29 شخصاً فارقوا الحياة، وأربعة في حالة "خطرة للغاية" و30 في "حالة خطرة".وعلى الرّغم من أنّ حالات التسمّم بمشروبات كحولية مغشوشة ليست نادرة الحدوث في روسيا، إلا أنّ هذا الحادث يُعتبر من بين الأكثر حصداً للأرواح في هذا البلد.وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد تناول الضحايا مشروباً كحولياً يسمّى "مستر سيدر" ويحتوي على مادة الميثانول الشديدة السمّية.ووُزّعت كميّات من هذا المشروب على بعض المتاجر التي تبيع الكحول.وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة وأمرت بمصادرة كل الكميّات الفاسدة المنتجة منه. وأُنتج هذا المشروب في مدينة سامارا الواقعة على نهر الفولغا.والوفيات الناجمة عن حالات تسمّم بمشروبات كحولية مغشوشة ليست نادرة في روسيا حيث يُعتبر سعر زجاجة الكحول بالنسبة لملايين الفقراء باهظاً.ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، لقي 35 شخصاً مصرعهم في روسيا من جرّاء تسمّمهم بكحول مغشوشة في حادثين مختلفين.