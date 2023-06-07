الديوان الأميري الكويتي يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية، عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية في وقت سابق اليوم، والتي يتبعها في العادة استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة، وفقاً للمادة 57 من الدستور.وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي، على إعادة تشكيل الحكومة مع بداية الفصل التشريعي لمجلس الأمة.