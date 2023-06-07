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البرلمان التركي الجديد ينتخب رئيساً له
دوليات
2023-06-07 | 12:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,287 مشاهدة
انتخب البرلمان التركي الجديد وهو البرلمان الـ28 للجمهورية التركية، مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه، نعمان كورتولموش رئيسا له.
وحصل كورتولموش على 321 صوتا من أصل 584 صوتا، وهو مجموع من شاركوا بالتصويت لاختيار رئيس البرلمان.
وفاز كوروتولموش في جولة التصويت الثالثة التي جرت خلال اجتماع الهيئة العامة للبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، بعد فشل أي من المرشحين السبعة في الحصول على العدد الكافي من الأصوات للفوز خلال جولتي التصويت الأولى والثانية وهو 400 صوت من أصل 600 عضو في البرلمان.
وتنافس كورتولموش مع 6 مرشحين آخرين على رئاسة البرلمان التركي الجديد، وهم تيكين بينغول مرشح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية)، وجيهان باتشاجي مرشحة حزب الخير القومي المعارض، ومصطفى يينير أوغلو مرشح حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، وسراب يازيجي أوزبودون مرشحة حزب المستقبل المعارض، وجان أتالاي مرشح حزب العمل التركي المعارض، وتولاي هاتموأوغولاري أوروتش، مرشحة حزب اليسار الأخضر.
ونعمان كورتولموش، هو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية في الحزب، شغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا في حكومات حزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و2017، كما شغل منصب وزير الثقافة والسياحة بين عامي 2017 و2018، ونائبا في البرلمان التركي لعدة دورات.
وكان كورتولموش رئيسا لحزب "صوت الشعب" سابقا، ورئيسا سابقا لحزب "السعادة" الإسلامي المحافظ، وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد ويحمل درجة بروفيسور في جامعة إسطنبول.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين.
وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، والرفاه مجددا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدا.
كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدا، و"إيي" على 43 مقعدا.
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