أول تعليق لصندوق النقد الدولي بعد تفجير "محطة كاخوفكا"

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه، أن الخبراء في المنظمة قلقون من العواقب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية، إلا أنه لا يمكنهم تقييم تبعات ذلك في الوقت الراهن، وسيستمرون في مراقبة الوضع.وقال الصندوق في بيانه: "نحن قلقون للغاية بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحتملة لتفجير محطة كاخوفكا، إلا أنه من السابق لأوانه الحكم على حجم الضرر الاقتصادي، ونراقب الوضع عن كثب".وتعرضت محطة كاخوفكا الكهرومائية ليلة الـ6 من يونيو الجاري، لقصف بالصواريخ وتم تدمير الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجار العمل على إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان ومدينة أليوشكي.كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية، رافائيل غروسي، من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيا للطاقة الذرية بشكل كبير.