وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية عربية، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء.وكانت تقارير سابقة ذكرت أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود الواقعة قرب القاعدة".ومن جهة أخرى، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مجمع اليرموك العسكري جنوبي الخرطوم.ويأتي التطور الأخير بينما يتزايد القلق في أوساط سكان العاصمة السودانية، بعد سقوط عشرات المدنيين بسبب القصف العشوائي الذي طال معظم الأحياء السكنية، مع تفاقم حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي دخل أسبوعه الثامن.وقتل مطلع الأسبوع أكثر من 18 شخصا في حي مايو المكتظ بالسكان في جنوب الخرطوم، وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص ويعتبر أحد أكثر أحياء العاصمة اكتظاظا بالسكان.وبعد ساعات من ذلك قتل وأصيب نحو 10 مدنيين كانوا عالقين وسط اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال في منطقة "العشرة" السكنية الواقعة في وسط الخرطوم.وشهدت مناطق "الحاج يوسف" و"الجريف" بشرق العاصمة سقوط عشرات الضحايا أيضا بعد تزايد استخدام القنابل المتفجرة في الأحياء السكنية خلال الأيام الأخيرة.وبسبب الدمار الكبير الذي طال أكثر من 90 في المئة من مصانع السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى، توقفت سلاسل إمداد الأسواق وعدد كبير من محلات البقالة عن العمل تماما.