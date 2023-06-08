بمبلغ "ضخم".. أمريكا تعلن تخصيص صندوق لمكافحة "داعش" بالعراق وسوريا

السومرية نيوز – دوليات



أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تخصيص صندوق لمكافحة داعش، ودعم جهود العراق وسوريا في مواجهة التنظيم الإرهابي بقيمة 601 مليون دولار.





وحذّر بلينكن في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، من أن الإبقاء على مسلحي داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم، داعياً الدول المعنية لاستعادة مواطنيها من مسلحي داعش الأجانب. واعتبر بلينكن، أن تلك الخطوة مهمة جدا من أجل تفكيك مخيم الهول في سوريا.

وقال بلينكن، إن "تنظيم داعش يحاول شن هجمات جديدة"، مؤكداً أننا "مصصمون على ألا تكون أفغانستان ملجأ لتنظيم الدولة الإرهابي".



وأضاف: "تم تخصيص صندوق لمكافحة داعش، ودعم جهود العراق وسوريا في مواجهة التنظيم الإرهابي"، لافتاً الى أن "الصندوق سيكون بقيمة 601 مليون دولار".





