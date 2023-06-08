اجتماعات عراقية سعودية "مرتقبة" لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية

وعقب الاجتماع، كشف وزير العدل السعودي، عن أنَّ هناك تحضيرات مشتركة بين اللجان العراقية والسعودية لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية للقضاء على العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع نظيره العراقي لبحث سبل التعاون بين البلدين، وفقا للصحيفة الرسمية.وكان المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب قد انتخب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائباً لمدة عامين.وعلى صعيد تطور العلاقات العراقية السعودية، بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، من مقر هيئة الربط الخليجي بالمملكة العربية السعودية، المضي بمشروع الربط الكهربائي (العراقي الخليجي) لتحقيق استقرارية الشبكة فنياً وتبادل منفعة الطاقة.وأشار بيان لوزارة الكهرباء إلى أنَّ الزيارة تهدف للاطلاع على موقف توقيع العقود المتعلقة بهم، ومراحل الإنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت، منوهاً بأن الوزير بحث أيضاً عدداً من المقترحات لتطوير الربط، ومناقشة التهيئة للمرحلة الثانية من المشروع.في غضون ذلك، توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، أمس الأربعاء، تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق في نهاية العام 2025 بعد الانتهاء من تنفيذه.ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن الإبراهيم قوله: إنَّ حفل بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل يمثل باكورة عمل لمدة سنوات بين الجانبين، لبلورة مشروع الربط بين دول مجلس التعاون والعراق. وأضاف أنَّ المشروع سيزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، ويعد باكورة للتعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعراق على المدى البعيد.كما أشار الإبراهيم إلى أنَّ إنشاء محطة الوفرة جاء لتعزيز نقطة الربط الكهربائي مع دولة الكويت، ولتكون نقطة الانطلاق للربط مع دولة العراق بشبكة قوية تخدم الدولتين.