تحقيق دولي: "داعش" استخدم أسلحة كيماوية بالعراق.. 6 ألاف مواطن لا يزال يعاني

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اللامي يدعو لابراز الصورة المشرقة والنهضة العمرانية في العراق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458377-638218179515375065.jpg
تحقيق دولي: "داعش" استخدم أسلحة كيماوية بالعراق.. 6 ألاف مواطن لا يزال يعاني
دوليات
2023-06-08 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,441 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
يعمل محققو الأمم المتحدة على جمع الأدلة حول إنتاج تنظيم "داعش" في العراق الأسلحة الكيماوية واستخدامها بعد سيطرة مسلحيه على ثلث البلاد عام 2014.
كما يجرون تحقيقا في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والسنة والشيعة والأيزيديين.
وقال رئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر، في إحاطته لمجلس الأمن إن الناجين من الهجوم الكيميائي في مارس 2016 على تازة خورماتو، جنوب كركوك في شمال شرق العراق، كانوا لا يزالون متأثرين بشدة عندما زار المنطقة في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى أنه أعطى الأولوية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية التي استخدمها تنظيم "داعش".
وأضاف أن "تنظيم داعش استخدم عددا من الأسلحة الكيميائية ونشرها كصواريخ كيميائية وقذائف هاون، فضلا عن عبوات ناسفة، بالقرب من تازة خورماتو أصابت الأحياء السكنية والحقول الزراعية".
ويعتقد محققو الأمم المتحدة أن الهجوم على تازة خورماتو كان أول استخدام لداعش لأسلحة كيميائية، مشيرين إلى أن أكثر من 6000 شخص خضعوا للعلاج من إصابات، وتوفي طفلان في غضون أيام من التعرض لأسلحة كيماوية بينما لا يزال العديد من الناجين يعانون من آثار مزمنة ومستمرة.
ولفت ريتشر إلى أن تحقيق فريقه "قدم رؤى وتحليلات متخصصة بشأن الذخائر والمخلفات والمواد التي تم العثور عليها" في تازة خورماتو.
وتابع قائلا "تم اكتشاف كميات كبيرة من الأدلة في ساحة المعركة، بما في ذلك سجلات رواتب داعش والمراسلات، ما سمح للفريق بتحديد المسؤولين عن الهجوم وارتباطه بقادة داعش".
وشكل مجلس الأمن الدولي فريق التحقيق الأممي، المعروف باسم "يونيتاد" لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، عام 2017 لجمع الأدلة حتى يمكن محاسبة مرتكبي الجرائم، في محاكمات، ويعمل بشكل وثيق مع المسؤولين في القضاء العراقي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموازنة قبيل ساعات من إقرارها
سياسة
30.73%
12:42 | 2023-06-07
برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموازنة قبيل ساعات من إقرارها
12:42 | 2023-06-07
أم تقتل طفلها بعد تعنيفه بشكل "وحشي" في كربلاء (صورة)
أمن
24.92%
03:45 | 2023-06-07
أم تقتل طفلها بعد تعنيفه بشكل "وحشي" في كربلاء (صورة)
03:45 | 2023-06-07
نائبة تكشف سبب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المالية
خاص السومرية
22.51%
05:21 | 2023-06-08
نائبة تكشف سبب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المالية
05:21 | 2023-06-08
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
سياسة
21.84%
12:45 | 2023-06-06
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
12:45 | 2023-06-06
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-07
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
لقطات
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
لقطات
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.