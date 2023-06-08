مزارع لبناني يتحدى بجسده جرافة إسرائيلية (فيديو)

"إنّ الحياة كلّها وقفة عزّ فقط!"



بطل من الجنوب اللبناني يقاوم بجسده الاعتداء الصهيوني ويقف صامداً في وجه جرافة عسكرية إسرائيلية مدرعة اعتدت على أرضه



إنه المزارع #إسماعيل_ناصر من بلدة #كفرشوبا #لبنان@mayadeenlebanon pic.twitter.com/z0mnZejEFU — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 7, 2023

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهد "صمود" مزارع لبناني، وقف "بشجاعة" أمام جرافة إسرائيلية حاولت تجريف أراض في مزارع شبعا وكفر شوبا المحتلتين جنوبي لبنان.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المزارع إسماعيل ناصر وهو يتحدى الجرافة الإسرائيلية المصفحة على مرمى نظر قوات "اليونيفيل"، لتستمر بعض الوقت بجرف التربة عليه، بينما حمل أحجارا ورشقها بها.وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل بموقف المزارع اسماعيل ناصر "البطولي".